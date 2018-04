Morte de Jackson 'não foi inesperada', diz porta-voz

"Não sei quantos remédios ele tomava, mas os relatos que vínhamos recebendo na família é que eram muitos", acrescentou Oxman. "Você avisa as pessoas que alguma coisa vai acontecer e isso uma hora acontece. Onde há fumaça, há fogo." O ex-assessor de Jackson Michael Levine disse num e-mail que não se surpreendeu com a morte do cantor. "Devo confessar que não estou surpreso com a notícia trágica de hoje", declarou. "Michael esteve durante anos numa jornada frequentemente autodestrutiva e incrivelmente difícil", disse Levine. "Seu talento era inquestionável, assim como seu inconformismo com as regras do mundo. Um ser humano simplesmente não pode suportar esse nível de estresse prolongado."

Michael Jackson estava tomando medicamentos controlados ao mesmo tempo em que lutava para entrar em forma a fim de realizar uma turnê de retorno aos shows marcada para julho em Londres, capital da Grã-Bretanha, disse Oxman. Jackson, que ao longo da carreira conviveu por muito tempo com remédios controlados, estava tomando medicamentos desde que se machucou nos ensaios para a turnê, afirmou o advogado. As informações são da Dow Jones.