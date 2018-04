MORTE DE JFK É TEMA DE FITAS

Os Arquivos Nacionais dos EUA divulgaram gravações de áudio feitas a bordo do Air Force One no dia em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Ao todo são 42 minutos que os historiadores achavam que se haviam perdido.

Os registros foram doados por um instituto que comercializa documentos históricos. As fitas foram compradas de um assessor de Kennedy. Antes de colocá-las à venda, uma versão digital foi doada para os Arquivos Nacionais.

As gravações dão um retrato mais completo do caos e do estado de choque que tomaram conta do governo americano logo após a morte de JFK, em 22 de novembro de 1963.

As gravações registram a discussão sobre o que fazer com o corpo do presidente e um telefonema feito por Lyndon Johnson para a mãe de JFK, Rose Kennedy, no qual o vice-presidente apresenta condolências pela morte do filho dela. / REUTERS