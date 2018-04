Morte de Kirchner deve influenciar eleição em 2011

A súbita morte de Kirchner, aos 60 anos, e o choque que ela causou podem impulsionar a candidatura de sua mulher, a presidente Cristina Kirchner, à reeleição em outubro do ano que vem. Negrete diz que "o ex-presidente terá direito a santuários, homenagens permanentes, grupos políticos que ostentarão seu nome e continuará liderando atos políticos e marchas".

O historiador Daniel Balmaceda, autor de Histórias Insólitas da História Argentina, concorda. "Os argentinos costumam ser muito dedicados à necromania, à veneração e utilização política dos mortos", disse. "Esse é um costume iniciado no século 19, época na qual as datas nacionais começaram a ser marcadas pelos dias fúnebres. Por exemplo, o ex-presidente Domingo Sarmiento (que iniciou o ensino público gratuito) morreu em um dia 11 de setembro. A data virou dia do professor. E o dia em que seu corpo chegou em Buenos Aires para o funeral, 21 de setembro, transformou-se no dia do estudante. No caso do general Manuel Belgrano, que criou a bandeira argentina, o dia de sua morte, 20 de junho, foi usado para o dia da bandeira", conta o historiador.

Como se estivesse vivo, as frases do presidente Juan Domingo Perón são citadas diariamente pelos políticos argentinos. Peronistas neoliberais e peronistas esquerdistas usam as mesmas frases - com diferentes interpretações - para justificar medidas políticas. Além disso, a imagem de Perón está presente em comícios e nos cartazes eleitorais, como se o próprio general, morto em 1974, fosse o candidato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.