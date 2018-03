Morte de premiê abre sucessão na Etiópia O primeiro-ministro etíope, Meles Zenawi, reformista da economia de seu país e tido internamente como um autocrata, mas louvado no Ocidente por seu combate a radicais islâmicos, morreu no fim da noite da segunda-feira, aos 57 anos. O vice-primeiro-ministro do país, Hailemariam Desalegn, deverá assumir o governo. Ele deve ser nomeado pelo Parlamento, onde o partido oficialista - que poderá definir um outro sucessor durante seu congresso, no fim de setembro - domina 546 dos 547 assentos. Observadores políticos afirmam que Desalegn enfrentará uma dura disputa para conseguir permanecer no cargo. As Forças Armadas da Etiópia declararam lealdade à Constituição e prometeram defendê-la na era pós-Zenawi.