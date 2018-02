Morte de refém une a Itália em torno da missão no Iraque As lideranças políticas da Itália, mesmo as que se opunham à presença italiana no Iraque, cerraram fileiras em torno da missão italiana no país árabe após o assassinato de um segurança italiano mantido como refém por rebeldes iraquianos. ?Todos devemos expressar uma condenação firme e nos sentimos cívica e moralmente comprometidos com nossa parte contra o terrorismo?, disse o líder da oposição, Piero Fassino, acrescentando que a retirada de tropas deixaria o Iraque ?ainda mais sem controle?. Outro líder da centro-esquerda, o ex-premier Massimo D?Alema, disse que ?não pediremos ao governo que ceda à chantagem?. Não obstante, lideranças da oposição pediram por um papel maior da ONU no Iraque. A morte de Fabrizio Quattrocchi, um agente de segurança de 35 anos, foi anunciada ontem pela TV árabe Al-Jazira e confirmada por autoridades italianas. O chanceler italiano, Franco Frattini, descreveu o conteúdo do vídeo que mostra a morte de Fabrizio. ?Esse garoto, enquanto os assassinos apontavam a arma para ele, tentou tirar o capuz e gritou: ?Agora vou mostrar como morre um italiano??, disse o ministro. ?Morreu como um herói?, acrescentou.