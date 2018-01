Morte de soldados da ONU pode ter sido causada por erro em mapas O governo de Tel-Aviv afirmou nesta quinta-feira que a morte de quatro soldados da ONU no sul do Líbano durante o conflito entre Israel e o Hezbollah pode ter sido causada por erros nos mapas do Exército israelense. O relatório sobre o ataque equivocado, que aconteceu em 26 de julho na localidade de Jiam (sudeste do Líbano), foi publicado nesta quinta pela edição eletrônica do jornal Haaretz. O Exército israelense estava investigando a morte dos quatro observadores militares das Nações Unidas, obedecendo à promessa feita pelo primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, ao secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que chegou a afirmar que o ataque tinha sido "intencional". Segundo a investigação do Exército israelense, o posto da ONU sofreu um ataque aéreo, embora o verdadeiro alvo fosse uma instalação do Hezbollah, que distava 180 metros do posto da ONU. O relatório foi entregue aos embaixadores e representantes dos quatro países aos quais os capacetes azuis pertenciam - Finlândia, Áustria, China e Canadá. Além disso, a ONU recebeu uma cópia do documento no início desta semana em Nova York.