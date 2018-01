Morteiro explode em bairro judeu anexado a Jerusalém Uma explosão foi ouvida agora à noite no bairro de Gilo, ao sul de Jerusalém, informou a polícia israelense. De acordo com autoridades locais, um morteiro explodiu na região, mas nada se sabe sobre a existência de vítimas até o momento. Gilo é um bairro judeu construído por Israel em terras ocupadas em 1967 - durante a Guerra dos Seis Dias - e posteriormente anexadas a Jerusalém. Perto de Gilo fica o bairro árabe de Beit Jalla. No passado, palestinos posicionados em Beit Jalla dispararam tiros e morteiros contra Gilo.