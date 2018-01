Morteiro mata um e fere oito em Bagdá Um morteiro matou uma pessoa e deixou outras oito feridas em Bagdá, neste domingo. O ataque aconteceu em uma rua do bairro de Karrada. Ambulâncias foram acionadas e as forças norte-americanas tiveram de isolar a área. O cadáver de uma vítima permanecia caído na via. A explosão destruiu um carro e as janelas e vitrines de dez estabelecimentos comerciais. O ataque representou apenas das várias explosões que sacudiram Bagdá neste domingo. Colunas de fumaça branca puderam ser vistas sobre o antigo palácio presidencial, na chamada Zona Verde, onde está a embaixada dos Estados Unidos e escritórios do governo interino do Iraque.