Morteiros caem perto da casa de Sharon em Israel Dois morteiros lançados da Faixa de Gaza caíram no povoado de Sderot, em Israel, na manhã desta terça-feira. Um deles atingiu um prédio em uma zona industrial a menos de três quilômetros da residência do primeiro-ministro Ariel Sharon, que não estava na casa. Segundo o exército israelense, ninguém ficou ferido no ataque.