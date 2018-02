Morteiros da Síria caem em território de Israel

O representante do Exército israelense disse que soldados ainda estavam vasculhando a região e que o número de morteiros que caiu na área ainda não é conhecido. Segundo a imprensa local, houve pelo menos três explosões.

Ataques oriundos da guerra civil na Síria têm atingindo ocasionalmente o território israelense nos últimos meses e gerado temores de que o conflito possa se espalhar para além das fronteiras sírias. Israel tomou as Colinas de Golã da Síria em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, e posteriormente anexou o território, em uma decisão que não foi reconhecida pela comunidade internacional. As informações são da Associated Press.