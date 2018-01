Morteiros explodem em academia de polícia de Bagdá Vários morteiros foram lançados contra uma academia de polícia de Bagdá, na manhã desta segunda-feira. Ainda não há informações sobre mortos e feridos, comunicou o Ministério do Interior. Segundo o coronel Najah Shakre, porta-voz do ministério, o ataque foi feito em uma academia da rua de Palestina, no leste da cidade.