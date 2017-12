Morteiros explodem perto do premier do Iraque Mísseis de morteiro explodiram perto do primeiro-ministro do Iraque, Ayad Allawi, durante uma visita à cidade de Mossul, no norte do país. Não há informação de vítimas. Cinco projéteis caíram a dois quarteirões do local onde Allawi e sua comitiva preparavam-se para uma viagem de helicóptero. "Tinha sido divulgado que eu viria a Mossul, então estou surpreso que isso aconteça no final da visita, e não no começo", disse o premier a jornalistas. No domingo, outro projétil havia explodido num estádio de Bagdá pouco antes da chegada do primeiro-ministro ao local. Em Bagdá, nesta quinta-feira, três funcionários do gabinete de Allawi foram mortos a tiros no oeste da cidade, de acordo com o Ministério do Interior.