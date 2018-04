Morteiros matam quatro perto do parlamento somali

O legislador Gedi Osman disse que o Parlamento estava em sessão no momento do ataque, mas que ninguém ficou ferido no interior do prédio. No sul do país, um ancião informou que oito pessoas morreram por causa de doenças relacionadas à falta de alimentos na vila de Torotorow e em áreas próximas.

Hssan Hajji disse que cinco crianças estão entre os mortos e pediu ajuda internacional para a região. Mas os insurgentes islamitas ligados à Al-Qaeda que combatem o governo, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), expulsaram todas as agências humanitárias da área. As informações são da Associated Press.