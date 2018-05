Mortes diminuem no Iraque em 2011 Bagdá, 1 - O número de mortos por episódios de violência no Iraque teve queda expressiva em 2011. Dados compilados pela Agência France Presse a partir de números divulgados mensalmente pelos ministérios de Saúde, Interior e Defesa mostraram que 2.645 pessoas foram mortas no ano passado no país, das quais 1.578 civis, 609 policiais e 458 soldados. Outras 4.413 pessoas ficaram feridas.