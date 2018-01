Mortes em acidente de trem na Turquia podem chegar a 70 Um trem de alta velocidade descarrilou na Turquia, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo outras 30, informam fontes de um hospital local. O governador de uma cidade próxima diz que o número de mortos pode chegar a 70. Quatro dos vagões tombaram perto de Pamukova, na província de Sakarya. A causa do acidente é desconhecida. O trem viajava de Istambul para Ancara. Suat Cimen, chefe do hospital de Pamukova, disse que 30 pessoas morreram no acidente e 30 outras estão feridas. O governador da cidade de Bilcik, próxima a Pamukova, afirma que o número de mortos pode chegar a 70. O governador Ayhan Cevik, falando do local do desastre, disse que quatro ou cinco vagões colidiram entre si.