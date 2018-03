Mortes em desastre em Bangladesh chegam a 1.100

Além de lojas, funcionavam no prédio cinco confecções, que fabricavam roupas para marcas ocidentais, como Benetton e Loblaw.

Na sexta-feira, as equipes encontraram uma sobrevivente entre os escombros do Rana Plaza. O fato de a costureira Reshma Akter Begum ter sido encontrada com vida mais de duas semanas após o desabamento reacendeu a esperança entre parentes de pessoas que ainda estão desaparecidas.

No entanto, esse otimismo foi diminuindo depois que o exército, que está coordenando as operações de resgate, começou a retirar os destroços usando retroescavadeiras.

O desabamento do Rana Plaza é um dos piores acidentes industriais da história. Na última semana, o número de mortos aumentou em cerca de 100 por dia. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no prédio no momento do acidente. As informações são da Dow Jones.