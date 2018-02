Mortes em erupção de vulcão no Japão sobem para 48; achados mais corpos

Equipes militares de resgate retomaram as operações para recuperar os corpos com helicópteros nas primeiras horas desta quarta-feira, após as autoridades terem suspendido os esforços por causa dos gases tóxicos e do temor de uma nova erupção.

A erupção da Ontake, montanha de 3.067 metros que fica 200 quilômetros a oeste de Tóquio, cobriu seu pico com uma chuva mortal de cinzas e pedras no momento em que se encontrava repleto de montanhistas e caminhantes que foram observar as cores do outono japonês.

A polícia elevou o número de mortos para 48.

O número supera as 43 pessoas mortas em uma erupção de 1991 no sudoeste do Japão e faz com que essa seja a atividade vulcânica mais letal desde a ocorrida na ilha de Hokkaido, no norte do país, em 1926, na qual morreram 144 pessoas, de acordo com dados do governo.

O Monte Ontake, segundo maior vulcão ativo do Japão, teve uma pequena erupção há sete anos e sua grande erupção anterior, a primeira a ser registrada, foi em 1979.

Os caminhantes disseram não ter havido nenhum alerta sobre a erupção de sábado, pouco antes do meio dia. Centenas de pessoas ficaram presas por horas antes que a descida se tornasse viável.

(Reportagem de Taiga Uranaka e Stanley White)