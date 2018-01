Mortes em libertação de escola russa superam as 200 Tropas invadiram hoje a escola que havia sido tomada por terroristas na Rússia e esmagaram os seqüestradores que mantinham centenas de reféns no local desde quarta-feira, enquanto crianças, algumas nuas e cobertas de sangue, fugiam do prédio em meio a tiros e explosões. Autoridades informam que mais de 200 pessoas morreram na operação, segundo a agência de notícias Interfax. Noventa e cinco mortos foram identificados até agora, muitos deles crianças, e a Interfax cita fontes do Ministério da Saúde para afirmar que mais de 200 pessoas foram mortas a tiros pelos seqüestradores, que ao que tudo indica eram separatistas chechenos.