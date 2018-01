Mortes em tsunami da Indonésia chegam a 670 O total de mortes provocadas pelo tsunami da Indonésia chega a 668, com a chegada de informes de vilas remotas, ao longo da costa sul da ilha de Java, informa o governo. Outras 297 pessoas estão desaparecidas e 74.100 encontram-se desabrigadas. Um representante do Comitê Nacional de Coordenação do Gerenciamento de Desastres, Drajat Santosa, disse que centenas de corpos foram encontrados nas últimas 72 horas, em partes do distrito de Ciamis. Há cinco estrangeiros entre os mortos, e um cidadão francês entre os desaparecidos, acrescentou. Um terremoto de magnitude 7,7 desencadeou o tsunami de segunda-feira, que atingiu uma faixa costeira de 300 km, destruindo casas, restaurantes e hotéis. O total de mortos cresce à medida que policiais e bombeiros vasculham as ruínas, em busca de corpos.