Mortes ligados ao tráfico ultrapassam 22 mil no México Um relatório do governo do México informa que pelo menos 22.700 pessoas foram mortas pela violência relacionada às gangues e ao narcotráfico, desde que a repressão contra os cartéis da droga começou em dezembro de 2006. O relatório afirma que 2009 foi o ano com maior número de vítimas da guerra das drogas, com 9.365 pessoas mortas pela violência ligada ao crime organizado.