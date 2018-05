Mortes na Costa do Marfim chegam a 173 A ONU informou ontem que pelo menos 173 pessoas morreram na Costa do Marfim e outras 90 foram torturadas ou tratadas de forma desumana nos protestos pós-eleitorais no país africano. A vice-comissária de Direitos Humanos do órgão, Kyung-wha Kang, disse a diplomatas que funcionários da ONU documentaram as mortes e casos de tortura entre os dias 16 e 21 de dezembro. Além disso, ela disse ao Conselho de Direitos Humanos da entidade que ocorreram 471 prisões e 24 casos de desaparecimento.