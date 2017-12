Mortes no terremoto do Irã caem para 230 O ministro do Interior do Irã, Abdolvahed Mussavi-Lari, disse neste domingo que cerca de mil feridos foram levados aos hospitais depois de 30 horas de resgates nos escombros causados pelo terremoto do último sábado. O tremor atingiu 6,3 graus na escala Ritcher e atingiu as províncias de Qazvin e Hamedan, ao noroeste do Irã. Cerca de 5 mil casas foram destruídas. O terremoto foi sentido também em Teerã, a 225 km do epicentro do tremor. Logo após o terremoto, o governo estimou a morte de pelo menos 500 pessoas. Os números foram revistos e até agora já foram confirmadas 230 mortes, mas as equipes de resgate acreditam que mais pessoas ainda estão embaixo dos escombros. Vários países, entre eles os Estados Unidos, ofereceram ajuda humanitária.