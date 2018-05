Mortes por cólera no Haiti passam de 2.500

Desde meados de outubro, quando eclodiu um surto de cólera, 2.535 pessoas morreram por conta da doença, informou o Ministério da Saúde do país. Das 114.497 pessoas infectadas, quase 57.000 foram tratadas em hospitais haitianos.

A esperança de que a taxa de mortalidade estaria diminuindo aumentou na semana passada, quando foram registrados menos de 30 óbitos durante dois dias consecutivos. Tais esperanças esvaíram-se hoje, quando o governo divulgou que houve 54 mortes em 14 de dezembro, último dia com registros finalizados. No pico do surto, em novembro, o número diário de óbitos girava nas casas de 60, 70 e 80, quando não acima disso. As informações são da Dow Jones.