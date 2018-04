Mortes por erupção vulcânica e tsunami na Indonésia aumentam para 310

Equipes de resgate retiram corpos das áreas atingidas pelo vulcão Merapi.

JACARTA - As autoridades da Indonésia elevaram nesta quarta-feira, 27, para 282 o número de mortes causadas pelo tsunami que ocorreu por conta de um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter ocorrido na segunda-feira. Com as 28 mortes causadas pela erupção do vulcão Merapi, na ilha de Java, chega a 310 o número de vítimas por conta dos dois desastres. Há ainda 412 desaparecidos.

Os primeiros carregamentos de suprimentos chegaram às ilhas Mentawai, as mais afetadas pelo tsunami, nesta quarta por meio de helicópteros e aviões. Membros de equipes de resgate também chegaram ao local. As ilhas Mentawai são as mais próximas do epicentro do tremor, o que justifica o grande aumento repentino do número de mortos - a última contagem era de 154. O mau tempo impedia o acesso das equipes de resgate ao local.

O presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, encurtou a visita que fazia ao Vietnã para lidar com os desastres que assolam o país. Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres, dez localidades das ilhas Mentawai, a maioria situadas nas ilhas Pagai Selatan (sul) e Pagai Utara (norte), foram destruídas pelo tsunami decorrente do tremor que, com ondas de até seis metros, chegou a 600 metros de terra firme.

O epicentro do terremoto foi localizado a 33 quilômetros de profundidade e 149 quilômetros ao sul da cidade de Padang, no litoral oeste de Sumatra. Durante as horas seguintes, ocorreram até 14 réplicas de magnitude máxima de 6,2.

A falha onde aconteceu o terremoto é a mesma que, em 26 de dezembro de 2004, causou o tremor de magnitude 9,1 seguido de tsunami, que destruiu localidades litorâneas de nações banhadas pelo Oceano Índico e matou 226 mil pessoas.

A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por cerca de 7 mil tremores anualmente, a maioria de baixa magnitude e não sentida pela população.