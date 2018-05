Morto 2º traficante mais procurado do país A Colômbia confirmou a morte do traficante Pedro Guerrero, conhecido como Cuchillo, em confronto com policiais no fim de semana no Departamento de Meta. Cuchillo, o segundo traficante mais procurado do país, pertenceu aos esquadrões paramilitares, se em 2006 em meio a uma contestada negociação de paz com o governo - que permitiu que mais de 31 mil integrantes de grupos armados ilegais se reintegrassem à vida civil.Mas o líder paramilitar, que há muitos anos se dedicava às atividades do narcotráfico, não aceitou ser preso.