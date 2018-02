Morto guerrilheiro acusado de desviar avião na Colômbia Tropas oficiais mataram um guerrilheiro acusado de dirigir o seqüestro de um senador a bordo de um avião comercial em pleno vôo há mais de cinco meses. O seqüestro do ex-senador Jorge Gechem pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) levou à ruptura definitiva dos diálogos de paz, após três anos de frustrados esforços para reduzir a intensidade do conflito armado. O rebelde Alex Eduardo Agudelo Alvarez, vulgo "El Indio", e uma mulher não-identificada foram abatidos durante combates entre o exército e a coluna Teófilo Forero das Farc, na área rural do município de Algeciras, a 260 quilômetros a sudoeste de Bogotá. Gechem faz parte de um grupo de cerca de 20 dirigentes políticos seqüestrados pela principal guerrilha do país, que busca trocá-los por membros das Farc que estão presos. O ex-congressista, que não foi reeleito nas eleições de março, foi capturado quando voava da cidade de Neiva para a capital, Bogotá. Um comando rebelde que se infiltrou na aeronave obrigou os pilotos a realizarem um pouso de emergência em uma estrada, onde os esperavam dezenas de outros guerrilheiros. Gechem foi transferido para a zona de distensão cedida às Farc para sediar as conversações de paz, um território a que os militares não tinham acesso. Horas mais tarde, o presidente Andrés Pastrana anunciou o rompimento das negociações com as Farc, alegando que essa guerrilha havia convertido a zona de distensão em "um covil" de seqüestradores e traficantes de armas e drogas.