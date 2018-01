Morto nas Filipinas líder de grupo ligado à Al-Qaeda Uma equipe da 3ª brigada da Infantaria da Marinha das Filipinas matou nesta terça-feira, na ilha de Jolo, Apay Asakil, um dos líderes da organização terrorista Abu Sayyaf, vinculada à rede Al-Qaeda, informaram fontes militares. O coronel Juancho Sabban explicou que a operação militar começou na segunda-feira à tarde imediatamente após suas forças serem informadas por civis sobre a localização do grupo, que acredita-se fazer parte da facção do Abu Sayyaf. O Abu Sayyaf é liderado por Radulan Sahiron, terrorista procurado pelos governos americano e filipino. Os Estados Unidos incluíram o Abu Sayyaf em sua lista de organizações terroristas vinculadas à Al-Qaeda após os atentados do 11 de setembro de 2001.