Morto suposto líder da Al-Qaeda no Iêmen

As forças de segurança do Iêmen mataram um dos supostos líderes do grupo terrorista Al-Qaeda no país e prenderam outros quatro, após cercar a casa na qual se encontravam, informou a agência de notícias iemenita Saba.

A agência identificou o líder como Abdala Al Mihdar, dirigente de uma célula terrorista da Al-Qaeda no Iêmen. Ele foi abatido na tarde desta terça-feira, 12, na zona de Meifaa, na província de Shabua, no sul do país, durante tiroteio com as forças de segurança. Outros quatro supostos militantes do grupo terrorista foram detidos ontem em outra operação na mesma província.

Nas últimas semanas, as autoridades iemenitas prenderam vários supostos membros da Al-Qaeda em diferentes províncias do país, no marco de várias operações de segurança.