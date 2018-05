Mortos 4 membros de célula terrorista Um líder e três membros de uma célula da Al-Qaeda no Iêmen foram mortos ontem durante uma operação das forças de segurança na Província de Mareb. A célula, aparentemente, foi a responsável pelo atentado de 2 de julho perto do Templo da Rainha de Sabá, no qual morreram oito turistas espanhóis e dois iemenitas. Dias atrás, autoridades identificaram o suicida e outros nove membros do grupo.