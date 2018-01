Mortos e feridos em distribuição de alimentos no Sudão Em uma distribuição de dinheiro e alimento nem Porto Sudão, 31 pessoas morreram e 48 ficaram feridas, informaram autoridades locais. O fato é que a distribuição realizada por uma família rica em função do Ramadã ? mês sagrado para os muçulmanos ? reuniu, em um pequeno local, um grande número de pessoas. Quando a distribuição começou, a multidão empurrou e competiu para alcançar a parte dianteira Entre os mortos há 15 mulheres, 12 crianças e 4 homens. Porto Sudão, o porto principal do país no Mar Vermelho, está em uma das áreas mais povoadas do Sudão oriental. Há pouca atividade agrícola no local, devido à forte seca que toma a região há décadas.