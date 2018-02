Mortos em atentado em Bagdá sobem para 62

A rede local do Al-Qaeda normalmente assume a responsabilidade pelos atentados, embora nenhum grupo tenho declarado autoria aos ataques deste domingo.

O mais sangrento dos ataques aconteceu no distrito de Nahrwan, sudeste da capital, onde dois carros-bomba explodiram simultaneamente, matando sete pessoas e deixando 15 feridas.

Outras duas explosões atingiram Shaab e Abu Dshir, bairros do norte de Bagdá. Atentados também foram registrados nos bairros de Mashtal, Baladiyat e Ur, no leste da capital iraquiana, em Bayaa, que fica no sudoeste, e em Sab al-Bor e Hurriyah, ao norte.

Em Mosul, um carro-bomba atingiu um grupo de soldados que estavam em fila numa rua, matando pelo menos 14 pessoas e deixando 30 feridas. Um policial informou que o homem jogou o carro contra os soldados que isolavam uma rua que dá acesso a um banco, onde os militares recebem seus salários. Mosul, que foi um reduto insurgente, está localizada a 360 quilômetros a noroeste de Bagdá. Fonte: Associated Press.