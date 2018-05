Mortos em Ciudad Juárez chegam a 3 mil em 2010 A cidade mexicana de Ciudad Juárez, perto da fronteira do país com os EUA, registrou na terça-feira seu 3.000º homicídio em 2010. O número é dez vezes maior que o índice registrado no município havia alguns anos. Antes da escalada da violência do narcotráfico na cidade, que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes, em 2008, o pico de mortes em um único ano era de 300. De acordo com um porta-voz do governo, essa marca foi atingida em 2007. Nos anos seguintes, o número total de mortes passou para perto de 1.500 e, em 2009, para 2.656. No total, 28 mil pessoas morreram em todo o México nos últimos quatro anos, desde que o governo lançou uma ofensiva contra os cartéis. / AFP