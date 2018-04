Mortos em conflito são carregados por manifestantes em Bangcoc

Foto: Julian Abram Wainwrigh/Efe

Os manifestantes antigovernamentais saíram nesta segunda-feira, 12, em procissão por Bangcoc com os caixões dos mortos nos confrontos com as forças de segurança no fim de semana que resultou em 21 vítimas fatais.

Veja as fotos do conflito

Pelo menos 874 pessoas ficaram feridas, quando soldados do exército tentaram recuperar à força o controle das zonas públicas tomadas pelos "camisas vermelhas", que exigem a renúncia imediata do primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, e a convocação de eleições.

Segundo informa nesta segunda o jornal "Bangcoc Post", os partidos políticos da coalizão do governo pressionam o primeiro-ministro para que ceda aos manifestantes e dissolva o Parlamento em um prazo de seis meses, e não no final do ano, como ofereceu há duas semanas.

Bangcoc continua em tensão e teme-se que a violência volte, já que os "camisas vermelhas", leais ao deposto e multimilionário ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, anunciaram que continuam dispostos a manter seus protestos e deixar em colapso a cidade até conseguir seu propósito.