Mortos em desabamento na Tailândia chega a 14

Segundo o general da polícia Smithi Mookdasanit, foram achados mais quatro corpos de trabalhadores da construção, que desabou na segunda-feira. "A área foi esvaziada e não existem mais corpos ou pessoas presas nos destroços", disse. Os mortos incluem 11 homens e três mulheres. Haviam cerca de 40 trabalhadores no local no momento do acidente.

A polícia investiga as causas do desabamento e já prendeu quatro suspeitos, incluindo um engenheiro da obra, que responderão criminalmente pelo incidente. Fonte: Associated Press.