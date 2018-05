Mortos em enchentes chegam a 1.200 na Índia Pelo menos 21 pessoas morreram no fim de semana na Índia por causa das enchentes que deixaram debaixo d''''água dezenas de cidades do país. Segundo o governo indiano, isso elevou para 1.200 o total de mortos no país desde o início da temporada de chuvas, em junho. No Estado de Bihar, quatro helicópteros jogaram remédios, alimentos e roupas para os desabrigados. Marzio Babille, chefe do departamento de saúde da Unicef na Índia, fez um alerta para o aumento do risco de epidemias, como a dengue.