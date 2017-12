Mortos em enchentes chegam a 30 na Indonésia Enchentes nas províncias de Aceh e Sumatra Norte deixaram pelo menos 30 mortos e provocaram a fuga de dezenas de milhares de pessoas suas casas, disse neste domingo o porta-voz do Ministério da Saúde Rustam Pakaya. A contagem de vítimas ainda está sendo realiza nas duas províncias, as mais atingidas pelas chuvas pesadas que provocaram cheias em rios nos últimos dias. Os efeitos da chuva são intensificados por causa do desflorestamento. O número total conhecido de mortos chegou a 13 em Aceh e 17 em Sumatra Norte no final desta tarde (horário local), disse Pakaya em mensagem enviada à Reuters. Uma autoridade do governo no distrito de Tamiang, em Aceh, disse ao ministério que 11 pessoas foram levadas pela correnteza e que 17 casas foram destruídas pela água. As enchentes afetaram cinco distritos em Aceh e deixaram centenas de feridos. Há dois anos, em 26 de dezembro de 2004, a província de Aceh foi atingida pelo tsunami do Oceano Índico, que deixou quase 170.000 mortos ou desaparecidos na província.