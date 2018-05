Mortos em explosão de oleoduto no México chegam a 27

O oleoduto passa pela área urbana de San Martín Texmelucan, motivo pelo qual a explosão deu início a um incêndio que atingiu dezenas de imóveis próximos. A área afetada alcançou um raio de cinco quilômetros a partir do local da explosão. A defesa civil, os bombeiros e o exército trabalham para impedir que novas explosões aconteçam e tentam determinar a causa da tragédia.

Ao divulgar nota por meio da qual lamentou o acontecimento, a Pemex informou que o número de vítimas passara a 27 mortos e 52 feridos levados a hospitais da região. Mais cedo, o secretário de Governo de Puebla, Valentín Meneses, disse à Milenio Televisión que 22 pessoas morreram e 32 foram socorridas em hospitais do Estado.

Ainda segundo Meneses, 32 casas foram totalmente destruídas e 83 imóveis sofreram danos parciais. "Víamos rios de fogo pelas ruas", afirmou Meneses.

Emissoras locais de televisão exibiam imagens de bairros em chamas e afirmavam haver muitas crianças entre as vítimas.

O porta-voz da Secretaria de Governo do Estado de Puebla, Noé Torres, disse por telefone à Associated Press que a explosão ocorreu por volta das 5h30 locais de hoje em San Martín Texmelucan, pouco mais de 90 quilômetros ao leste da Cidade do México. Segundo ele, quatro explosões menores ocorreram posteriormente e centenas de pessoas fugiram das adjacências do oleoduto.

Meneses, ao comentar a suspeita de que a explosão tenha ocorrido quando pessoas tentavam extrair petróleo irregularmente do duto, especulou que a situação pode ter saído de controle "por conta do alto grau de força com que sai o combustível". Existe a suspeita de que grupos criminosos organizados participem de roubos de combustível dos oleodutos da Pemex.

Por meio de nota, a Pemex informou que o fluxo do oleoduto foi suspenso assim que foi detectada uma queda da pressão na estação de San Martín Texmelucan e afirmou que está investigando o caso. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.