Mortos em explosão na Rússia já são 7 O saldo de mortos numa explosão perto da Chechênia subiu para sete neste sábado, num dos piores episódios em dois anos de conflito. Uma mina operada por controle remoto foi acionada nesta sexta-feira, quando um caminhão que transportava soldados russos passava por Makhachkala, a capital regional do Daguestão, república russa que faz fronteira com a Chechênia, informou a polícia. Quatro homens que estavam em serviço morreram na hora, e três faleceram no hospital. Outros três permanecem hospitalizados, afirmou a emissora de televisão RTR.