Mortos em tempestades e tornados nos EUA já são pelo menos 35

Pelo menos 35 pessoas já morreram no sul dos Estados Unidos em três dias de tempestades de primavera, com as autoridades esperando mais vítimas à medida que as equipes de emergência trabalhem nas localidades mais afetadas.

Alguns relatos na imprensa americana já falam em 44 mortos.

Na Carolina do Norte, as tempestades causaram quatro mortes no sábado. Foram registrados mais de 60 tornados.

Sete pessoas morreram em Arkansas e outras sete no Alabama, os Estados mais afetados.

Em Arkansas, um homem e a sua filha morreram quando uma árvore foi derrubada por um raio e caiu sobre a casa onde eles viviam.

Outro menino de seis anos de idade morreu ao ser derrubado de uma árvore pelos ventos.

O governador do Alabama declarou emergência em todo o estado.

Em Oklahoma, onde cinco escolas foram destruídas, duas irmãs anciãs morreram.

Uma pessoa morreu no Mississippi, que declarou estado de emergência em 14 condados.

No Texas, um bombeiro foi morto tentando apagar um incêndio florestal alimentado pelos fortes ventos.

Os ventos fortes, os mais violentos da temporada, também derrubaram árvores na Geórgia.

Os alertas de tornados se espalham por diversos estados no sul do país e agora incluem partes do leste, como a capital, Washington D.C., e os estados de Vírginia e Maryland.

Some US reports have already put the number of dead at 44.

Hailstones the size of grapefruit were reported as the storms swept through the region, creating flash floods as well as tornadoes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.