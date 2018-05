Mortos em terremoto e tsunami no Japão já passam de 14 mil

TÓQUIO - Já passam de 14 mil os mortos pelo terremoto e pelo posterior tsunami de 11 de março no litoral nordeste do Japão. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 20, por autoridades do país.

Mais de 90% das vítimas nas três províncias mais afetadas, Miyagi, Iwate e Fukushima, morreram afogadas pela onda gigante, que invadiu uma área de 40 quilômetros. O restante das mortes aconteceu por causa do terremoto, de 9 graus na escala Richter.

De acordo com os últimos dados, morreram em Miyagi 8.505 pessoas, enquanto 7.934 seguem desaparecidas. A maior porcentagem de mortes aconteceu nessa região.

Em Iwate, foram contabilizados 4.033 mortos e 3.822 desaparecidos. O balanço é de 1.412 falecidos e 2.044 japoneses ainda não encontrados em Fukushima.