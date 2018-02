Mortos em terremoto ultrapassam 60 mil O premiê da China, Wen Jiabao, disse ontem que o número de mortos no terremoto que atingiu a província de Sichuan, dia 12, já passa de 60 mil. Para Jiabao, o total de vítimas pode chegar a 80 mil. As declarações foram feitas durante a visita do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que elogiou o esforço do país para ajudar os sobreviventes.