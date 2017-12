Mortos já passam de 100 após enchentes no Vietnã O já alto nível das águas no delta do Rio Mekong voltou a subir nesta segunda-feira enquanto o número de mortos após semanas seguidas de fortes chuvas superou a barreira dos 100, informaram autoridades locais. As enchentes sazonais causaram prejuízos estimados em 109 bilhões de dongs (equivalente a US$ 7,2 milhões), sem levar em conta a província de Dong Thap - a mais afetada -, onde os danos ainda não foram estimados, disse um funcionário da agência de emergência do governo. O número de mortos chegou a 101, sendo que 90 foram crianças, segundo informações oficiais.