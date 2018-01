Mortos mais 5 soldados americanos no Iraque Ataques e bombas da guerrilha do Iraque mataram desde a noite de quinta-feira cinco soldados americanos e um xeque que colaborava com as forças de ocupação. No terceiro dia da maior ofensiva guerrilheira desde a captura do deposto presidente Saddam Hussein, no dia 13, um militar americano foi morto hoje numa emboscada contra seu comboio em Baqouba, um bastião da guerrilha situado 48 quilômetros a nordeste de Bagdá - dentro do chamado "triângulo sunita", que representava uma base de poder de Saddam. Outro soldado ficou ferido. As tropas mataram dois dos atacantes, informou o capitão americano Jefferson Wolfe. Na mesma área, outro militar dos Estados Unidos morreu tentando desativar uma bomba, que acabou explodindo. Em Duluiya (76 quilômetros ao norte da capital), uma granada propelida por foguete matou mais um militar americano. Outros ataques da guerrilha feriram três soldados americanos em Mossul, no norte do Iraque, e dois militares poloneses da coalizão liderada pelos EUA perto de Mahawil, no centro-sul. Na noite de quinta-feira, insurgentes atacaram com morteiros uma base americana em Baqouba, matando dois soldados e ferindo quatro. Ao todo, 11 militares americanos foram abatidos por forças inimigas desde segunda-feira no Iraque, elevando para 326 o total de mortes em combate desde o início da guerra, em março. Além de combater as forças de ocupação, os insurgentes têm lançado ataques contra seus aliados. O alvo mais recente foi o xeque muçulmano sunita Talal al-Khalidi, de 57 anos, que apoiava Saddam e, depois da derrubada do ditador, em abril, passou a cooperar com as autoridades de ocupação. Ele foi morto hoje com sete tiros em seu carro juntamente com seu filho de 23 anos, Saad Talal, depois de sair de uma mesquita em Mossul, informou seu outro filho, Khalid, que estava em outro veículo. Os pistoleiros atiraram de um carro em movimento e fugiram. Um irmão do xeque ficou ferido. No funeral de Al-Khalidi, desconhecidos jogaram uma granada de mão num carro da polícia. Os policiais travaram um tiroteio com os atacantes, mas não capturaram ninguém. Em Bagdá, um carro explodiu hoje na estrada que leva ao aeroporto, matando seus dois ocupantes. Soldados americanos na área disseram suspeitar que os dois homens fossem rebeldes e que a suposta bomba explodiu antes do que planejavam.