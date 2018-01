Mortos na tragédia já são mais de 30 mil O número de mortes provocadas pelo terremoto e posteriores maremotos que atingiram domingo vários países do sul e leste da Ásia, além da Somália na África, já é mais de 30 mil. As previsões de diferentes governos apontam para uma cifra final superior a 48 mil mortos. Novos tremores sacodem Índia e Chile Mãe de diplomata tem esperança de encontrar filha e neto Tragédia pode apressar rede de alerta de tsunamis Governo brasileiro se solidariza com vítimas de ondas gigantes