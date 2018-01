Mortos nas inundações na Tailândia chegam a 51 O número de mortos devido às inundações no norte da Tailândia chegou a 51, enquanto as equipes de resgate e as tropas do Exército continuam nesta quinta-feira a busca de 87 pessoas desaparecidas. Os hospitais das cinco províncias afetadas (Uttaradit, Phrae, Nam, Sukhottai e Lampang) acolheram cerca de 200 pessoas que ficaram Feridas. Cerca de mil soldados e equipes civis com cães adestrados procuram remover as toneladas de lama que quase sepultaram totalmente a aldeia de Tha Pla, em Uttaradit, cerca de 480 quilômetros ao norte de Bangcoc. Grupos de salvamento, apoiados por helicópteros da polícia e da Força Aérea, prosseguem com as tarefas de evacuação de milhares de Desabrigados. Segundo o Ministério do Interior, as inundações afetam cerca de 76 mil pessoas. Pelo menos 20 mil casa foram destruídas ou ficaram danificadas.