Mortos no avião incendiado em Java são identificados Os legistas concluíram a identificação dos cinco australianos mortos no Boeing 737-400 que se incendiou ao aterrissar na ilha de Java na quarta-feira, causando um total de 17 mortes, informaram, neste sábado, fontes governamentais da Austrália. As vítimas são a porta-voz da embaixada da Austrália em Jacarta, Liz O´Neill, a funcionária Allison Sudradjat, os agentes federais Brice Steel e Mark Scott e o jornalista Morgan Mellish, segundo a emissora de rádio australiana "BC". O Boeing 737-400 se incendiou durante um violento pouso e saiu da pista. Dos seus 140 ocupantes, 119 escaparam das chamas pela porta de emergência.