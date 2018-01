Mortos no desabamento na Alemanha podem ser mais de 15 A polícia da localidade de Bad Reichenhall (Alpes Bávaros), onde na segunda-feira caiu o teto de um pavilhão de esportes que soterrou dezenas de pessoas, teme que o número de mortos possa ser superior aos onze registrados até agora, e fique acima de quinze. A polícia confirmou hoje que o número de corpos identificados até agora é de mais de nove, entre eles o de uma mulher, dois meninos e quatro meninas com idades entre nove e doze anos, além de dois jovens. Uma das meninas foi encontrada com vida, mas morreu no hospital, segundo a polícia, que confirmou que todas as pessoas que morreram moravam na área. As autoridades alemãs temem, no entanto, que o número de mortos poderia superar quinze, já que seis pessoas continuam desaparecidas e podem estar soterradas sob os escombros do pavilhão, que teria caído devido ao peso da neve acumulado no teto. Por enquanto, foram registrados 34 sobreviventes, e 18 deles estão hospitalizados. Os bombeiros não confirmaram, no entanto, os rumores divulgados por alguns meios de comunicação alemães, que afirmam ter ouvido ruídos entre os escombros, supostamente feitos por algum desaparecido com o objetivo de chamar a atenção dos responsáveis do resgate.