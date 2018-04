Mortos no Haiti podem passar de 100 mil, diz premiê O número de mortos no terremoto do Haiti pode alcançar 100 mil, segundo afirmou hoje o primeiro-ministro Jean-Max Bellerive à rede de TV americana CNN. O número final de mortos pode ficar "bem acima dos 100 mil", disse Bellerive. O país caribenho foi atingido por um terremoto de intensidade de 7,0 graus na noite de ontem.