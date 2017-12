Mortos no terremoto na Índia podem ser 15 mil Cerca de 15 mil pessoas podem ter morrido por causa do terremoto de 7,9 graus na escala Richter que atingiu na sexta-feira o oeste da Índia, informou ontem a TV Star, citando declarações do ministro da Defesa indiano, George Fernandes ? que visitou hoje a cidade de Bhuj, a mais devastada do Estado de Gujarat. Segundo funcionários do governo, mais de 2.500 corpos já foram recuperados. A rede de TV informou que o número de mortos no pior terremoto a atingir a Índia em mais de meio século continuava aumentando e as últimas cifras divulgadas indicavam que as equipes de resgate já não tinham tanta esperança de encontrar muitos sobreviventes sob os escombros das casas e dos prédios que, segundo testemunhas, desmoronaram como um castelo de cartas. ?Há mais de 10 mil mortos só no distrito de Kutch?, disse o ministro dos Transportes de Gujarat, Bimal Shah, referindo à região perto da fronteira com o Paquistão, local do epicentro do terremoto. ?No restante do Estado deve haver 2 mil ou 3 mil mortos.? Ele assinalou que há 14 mil feridos. O tremor também atingiu o vizinho Paquistão, onde pelo menos dez pessoas morreram. Na maior cidade de Gujarat, Ahmedabad, 16 adolescentes foram mortos quando a escola de quatro andares em que eles estudavam desabou. Provavelmente mais 15 alunos ainda estavam ontem soterrados. ?Até sexta-feira à tarde, eu podia ouvir os gritos dos estudantes. Agora não ouço nada. Mas continuaremos nosso trabalho de busca?, disse o inspetor de polícia Ramesh Barot, reponsável pelas equipes de resgate em Ahmedabad. Em Bhuj, uma cidade costeira com 150 mil habitantes perto da fronteira com o Paquistão e situada a 20 quilômetros do epicentro do terremoto, estima-se que cerca de 400 crianças que assistiam a um espetáculo em uma escola tenham ficado soterradas pelos escombros. Segundo o inspetor-geral de Bhuj, P. P. Afjha, as crianças celebravam o Dia da República, feriado nacional na Índia, quando o prédio ruiu. Ao longo das estradas rachadas que levam a Bhuj, as casas e os prédios em ruínas dominavam o cenário. Em Pachhao, antes um próspero povoado de 40 mil habitantes a 70 quilômetros de Bhuj, cerca de 90% das construções desabaram. Sete caminhões-tanque já haviam chegado ontem a Bhuj, mas pontes e estradas destruídas obstruíam o envio de barracas de campanha, cobertores, alimentos e remédios, informou o ministro indiano da Agricultura, Bhaskar Barua. Helicópteros da Força Aérea foram usados para levar geradores, telefones por satélite, médicos e engenheiros para a cidade. O ministro acrescentou que o hospital de Bhuj não estava funcionando e havia apenas 90 leitos no hospital militar. Em Ahmedabad, os sobreviventes cavavam com as mãos entre os escombros, procurando seus pertences ou ouvindo os sons em busca de parentes e amigos, enquanto os socorristas trabalhavam apenas com barras de ferro, picaretas ou pás para retirar os entulhos. A comunidade internacional reagiu imediatamente e começou ontem a enviar ajuda econômica e equipes de resgate à Índia. O primeiro país a apresentar condolências foi o vizinho e rival tradicional Paquistão, com quem a Índia já travou três guerras. A China, antiga inimiga da Índia, também manifestou sua tristeza e ofereceu uma ajuda de US$ 50 mil por meio da Cruz Vermelha. A Grã-Bretanha, ex-potência colonial da Índia, enviou US$ 4,5 milhões.