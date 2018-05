Mortos pela epidemia de cólera no Haiti já são mais de 2 mil

Criança é atendida em Porto Príncipe; 321 já morreram na capital.

PORTO PRÍNCIPE - As autoridades sanitárias do Haiti confirmaram nesta segunda-feira, 6, que 2.120 pessoas morreram no país pela epidemia de cólera que atinge os haitianos desde meados de outubro.

Segundo dados do último relatório do Ministério da Saúde Pública e População (MSPP) sobre a evolução da doença, o número de pessoas atendidas pelo surto chegou a exatos 93.222, sendo que 44.157 dessas foram hospitalizadas. Destas, 42.698 já receberam alta médica.

O único departamento que não tinha registrado óbitos era Nippes, que agora soma duas mortes, segundo o último boletim do MSPP, datado de 4 de dezembro.

Com 793 vítimas fatais, o departamento de Artibonite é o mais afetado pela epidemia, seguido pelo Norte, com 369, e pelo Oeste, que inclui a capital, Porto Príncipe, com 321 vítimas.

Na República Dominicana, separada do Haiti por uma fronteira de cerca de 30 quilômetros, foram registrados 20 casos de cólera, mas sem vítimas fatais.